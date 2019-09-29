الحظر الامريكي الاحادي يحول دون تنفيذ خطة التنمية المستدامة الاممية

تصريحات دهقاني هذه، جاءت خلال "مؤتمر قادة التنمية المستدامة" الذي اقيم بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويروك.

واضاف : ان مسار المفاوضات من اجل التنمية المستدامة يجري وفق شعار جميل وهو "مشاركة الجميع" وعدم اقصاء اي شخص او دولة من حيزّ هذه الخطة.

وشرح مساعد وزير الخارجية مواقف طهران بشان خطة التنمية المستدامة وموضوع "امكانية تنفيذها" على ارض الواقع؛ وذلك نظرا للحقائق الملموسة الراهنة على صعيد العلاقات الدولية ولاسيما ميزة "مشاركة الجميع" فيها.

واكد دهقاني في هذا السياق، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت الجهود على مرّ العقود الاخيرة من اجل تحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة وحققت انجازات دولية بارزة في هذا الخصوص.

وتابع : ايران اتخذت خطوات في اطار مكافحة التغيّر المناخي، لتقليص نسبة غازات الدفيئة؛ منوها بالارقام القياسية التي سجلتها الجمهورية الاسلامية في مجال السلامة العامة، وبرامجها التعليمية الهادفة الى تجفيف جذور الامية وتوفير فرص التعليم المجاني لابناء الشعب جميعا.

وشدد مساعد الخارجية بالقول : ان ايران ورغم كافة الانجازات الكبيرة والبارزة التي حققتها على الصعيد الدولي، لكنها على خلفية الاجراءات الامريكية غير القانونية والاحادية القسرية تعاني الى جانب الدول التي تقبع تحت الحظر الاحادي اللا انساني من معضلة "عدم امكانية التنفيذ" فيما يخص خطة التنمية المستدامة الاممية والتي تعدّ الاكثر ترحيبا من جانب المجتمع الدولي في الوقت الحاضر.

وخلص الى القول، ان هكذا اجراءات مرفوضة واحادية ومناهضة للانسانية، تذكّر ضمير المجتمع الدولي بالضرورة الملحة بشان تنفيذ اهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز النظام التعددي في العالم.

انتهى ** ح ع