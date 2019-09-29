ايران وسويسرا تؤكدان على تيسير اجراءات منح التاشيرات بين البلدين

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت اليوم الاحد بين الجانبين الايراني والسويسري بحضور سفير سويسرا في طهران؛ والتي تناولت القضايا القنصلية والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والجامعية والسياحية.
من جانبه، اعلن محمدي على استعداد ايران لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القنصلي مع سويسرا.
كما استعرض الجانبان آليات رقمنة الخدمات القنصلية لدى وزارة خارجية البلدين؛ واكدا على امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا الخصوص.
انتهى ** ح ع
طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد المدير العام للشؤون القنصلية في دولة سويسرا "يوهانس ماتياسي" ومدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية "علي اصغر محمدي"، ضرورة توفير مزيد من التسهيلات في مجال منح تاشيرات الدخول، الى جانب التعاون العلمي والجامعي والسياحي بين البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت اليوم الاحد بين الجانبين الايراني والسويسري بحضور سفير سويسرا في طهران؛ والتي تناولت القضايا القنصلية والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والجامعية والسياحية.
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