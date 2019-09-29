ايران وسويسرا تؤكدان على تيسير اجراءات منح التاشيرات بين البلدين

ارومية/ 29 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال مدير معبر بازركان الحدودي في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، في إشارة إلى مرور 981 ألف و281 مسافر عبر هذه الحدود خلال النصف الأول من هذا العام، إنه من بين هذا العدد، كان هناك 259 الفا و321 مسافر أجنبي دخلوا البلاد، ليسجل هذا العدد زيادة بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.