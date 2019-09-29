إتهامات الدول الأوروبية الثلاث لإيران بشأن الهجوم على أرامكو لا أساس لها من الصحة

وتابع نقوي حسيني في تصريح له مساء اليوم الأحد متسائلا: كيف لا يعلمون بان الهجوم على منشآت أرامكو النفطية من أي جهة جاء، في حين انه لا يخفى حتى عبور طائر من منطقة ما على الرادارات الأميركية؟
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طهران/29 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "سيد حسين نقوي حسيني"، انه لم يكن لإيران أي دور في الهجوم على أرامكو ووصف إتهامات الدول الأوروبية الثلاث للجمهورية الإسلامية بأنها "عديمة الأساس وساخرة"؛ مضيفا: لو كان هناك أدنى دليل ضد إيران، لأصمت أبواقهم الإعلامية أسماع العالم وملأت أصقاعه.
وتابع نقوي حسيني في تصريح له مساء اليوم الأحد متسائلا: كيف لا يعلمون بان الهجوم على منشآت أرامكو النفطية من أي جهة جاء، في حين انه لا يخفى حتى عبور طائر من منطقة ما على الرادارات الأميركية؟
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