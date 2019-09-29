المالكي يدعو الى تعاون العراق وإيران لإعادة استقرار الشرق الأوسط

وحسبما أفادت السومرية نيوز، قال المالكي في بيان صدر اليوم الأحد، إنه استقبل، بمكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والرعايا الايرانيين حسين جابري انصاري بحضور السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين."

واكد المالكي، ان "المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط".

من جانبه اشاد جابري انصاري بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة؛ مؤكدا عدم رغبة الجمهورية الإسلامية في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى.

علما ان مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والرعايا الايرانيين بدأ أمس السبت، زيارته الى العراق بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد حول مراسم اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) والتي يتوقع ان تسجل في هذا العام مشاركة ما يتراوح بين 3 و4 ملايين زائر ايراني.

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