" الذبح" الإیرانی أفضل سيناريو في مهرجان بارما الإيطالي

مشهد / 30 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد المستشار الاعلى للقائد العام للحرس الثوري العميد خسرو عروج، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا حرب لها مع احد لكنها تدافع عن نفسها.