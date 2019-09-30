" الذبح" الإیرانی أفضل سيناريو في مهرجان بارما الإيطالي

ويروي فيلم «الذبح» قصة اسرة تتعرض لموقف صعب في عزّ الشتاء تضطر بسببه الى بيع البقرة الوحيدة التي تمتلكها الا ان الأبن يرفض الامر فيقوم بتهريب البقرة .
وشارك في تمثيل الفيلم: فريدون حامدي وشب بو سليماني وغفار خالجي وشفيع اميني.
انتهى** 1453**2344
سنندج/30 ايلول / سبتمبر /ارنا- اقتنص الفيلم الإيراني القصير "الذبح "من إخراج «آکو زند کريمي» و«سامان حسين بور» من كردستان جائزة أفضل سيناريو من الدورة السابعة لمهرجان بارما للسينما والموسيقى الذي اقيم في فترة من 23 حتى 29 ايلول/ سبتمبر في ايطاليا.
ويروي فيلم «الذبح» قصة اسرة تتعرض لموقف صعب في عزّ الشتاء تضطر بسببه الى بيع البقرة الوحيدة التي تمتلكها الا ان الأبن يرفض الامر فيقوم بتهريب البقرة .
وشارك في تمثيل الفيلم: فريدون حامدي وشب بو سليماني وغفار خالجي وشفيع اميني.
انتهى** 1453**2344
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