حركة المقاطعة (BDS) تستنكر السماح للصهاينة بالمشاركة في بطولة العالم بقطر

وعبرت الحركة في بيان صدر عنها، عن صدمتها إزاء هذا الموقف من دولة قطر، مؤكدة رفضها للتطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني.

وقالت (BDS)، إن "هذه المشاركة تخدم الاحتلال الصهيوني، ومحاولة بائسة منه للتغطية على جرائمه في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يقدم الشعب الفلسطيني ولازال التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن حقوقه ومقدساته وصيانة كرامته".

ودعت (BDS)، العمل على منع مشاركة منتخب "الكيان الصهيوني" في البطولة، وضرورة التحرك العاجل لإدانة ورفض مثل هذه الخطوات التطبيعية، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

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