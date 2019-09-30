وزير خارجية سوريا : ندعم مبادرة هرمز للسلام

واضاف وليد المعلم الذي يشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في حوار خاص مع ارنا، نحن ندعم ونساعد جميع سياسات الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات .

وقال ايضا : نحن اشقاء و متحدون , ايران منذ اليوم الاول للازمة السورية كانت الى جانبنا ونؤكد ان سوريا تدعم وتساند المبادرة الايرانية.

والقى الرئيس الايراني خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة "الامل" او "هرمز " للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.

وسألت ارنا عن رأي وزیر خارجیة سوریا حول لجنة الدستور السوري فقال نحن نعتقد ان تشكيل اللجنة انجاز كبير للشعب السوري مبينا اذا انهت الدول الاجنبية التدخل في شؤون سوريا الداخلية فنحن نتأمل خيرا من اللجنة.

تم تشكيل لجنة لكتابة الدستور السوري بإشراف الامم المتحدة وتضم في تشكيلتها الحكومة و فضائل المعارضة والمجتمع المدني ورؤساء العشائر .

انتهى**م م**