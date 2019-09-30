الاجتماع التنسيقي للجنة الاربعين يبدأ اعماله في كربلاء

ويشارك في الاجتماع سفير الجمهورية الاسلامية في العراق ايرج مسجدي والذي يرأس لجنة الاربعين في العراق و عدد من مسؤولي اللجان الفرعية ومقرات الاربعين في العراق وممثليين عن مختلف القطاعات .

وسيبحث المجتمعون اخر الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال تقديم الخدمات للزائرين ومنها النقل و المواكب .

وشرح سفير الجمهورية الاسلامية في العراق ايرج مسجدي الاجراءات والتنسيقات مع الجانب العراقي في محاور البصرة وسامراء والكاظمية ومهران وخسروي وكربلا والنجف وقال لايوجد هناك اية مشكلة او معضلة وان الامور تسير كما هو مخطط لها .

واضاف مسجدي ان العراق حكومة وشعبا يتعاون بشكل جيد وعلى اعلى المستويات من رئيس الوزراء الى القوات المسلحة والحشد الشعبي و المحافظين وقادة المنافذ الحدودية فالكل يسعى لتقديم الافضل لخدمة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واعرب سفير الجمهورية الاسلامية في العراق عن شكره وتقديره للشعب والحكومة العراقي لتقديمهم افضل الخدمات وبكل تفاني واخلاص خلال المسيرات المليونية للحشود المتجهة الى كربلاء المقدسة.

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