صنع اول بطارية ليثيوم – كاربون قابلة للشحن 500 مرة

وافاد تقرير نشره موقع نيواطلس انه استطاع فريق من المهندسين الايرانيين في جامعة ايلينوي بشيكاغو الامريكية من انتاج اول بطارية ليثيوم – كاربون قابلة للشحن 500 مرة .

قال رئيس فريق المهندسين الايرانيين في جامعة ايلينوي بشيكاغو الامريكية عليرضا احمدي ان بطارية أيون الليثيوم نوع من البطاريات القابلة للشحن ، يتكون مهبطها (القطب الموجب) من عنصر الليثيوم. ويتكون مصعدها (القطب السالب) عادة من الكربون المسامي (الغرافيت). وتشمل بطاريات الليثيوم أيون عدة أنواع من البطاريات تعتمد على نوع التفاعل الكيميائي المميز لها، وطريقة آدائها.

واضاف ،الليثيوم مثله مثل الصوديوم من المواد النشطة كيميائياً. فهو يتفاعل بشدة مع الماء مكونا هيدروكسيد الليثيوم مع انطلاق غاز الهيدروجين.

وبين، تستخدم بطاريات الليثيوم أيون كثيرا في الإلكترونيات المحمولة نظرا لسعتها الكهربائية العالية، أي أنها تتميز بنسبة عالية بين قدرتها على إنتاج الكهرباء وانخفاض وزنها.

وعلاوة على ذلك فقدرتها على إنتاج الكهرباء لا تتأثر بعدد دورات إعادة شحنها، وهي أيضا ذات تسريب بطيئ عند عدم استخدامها.

تم نشرنتائج البحث فی مجلة Advanced Materials .

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