هنية لن نترك الاسرى نهبا للسادية الصهيونية

وقال هنية خلال وقفة تضامنية مع الاسير سامر عربيد ان الاحتلال يمارس القتل الممنهج بحق الاسرى في سجون الاحتلال مؤكدا ان هناك جريمة قتل متعمد بحق الاسير سامر العربيد .

ونقل الاسير عربيد الى الزنازين نتيجة التعذيب الشديد حيث يتهمه الشاباك الصهيوني بالوقوف خلف عملية فدائية ادت الى مقتل مستوطنة واصابات ثلاثة قبل نحو شهرين.

وحمل هنية الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة العربيد الذي قاوم الاحتلال ليؤكد على استمرار المقاومة ضد الاحتلال رغم الظروف القاهرة التي تحييها الضفة وأضاف :" نؤكد تضامننا مع الحركة الاسيرة التي خاضتها معركة قبل ايام مع الاحتلال وانتصرت.

وأكد التزام فصائل المقاومة على مسؤوليتها والتزاماتها نحو حرية الاسرى وعودتهم الى اهلهم والى حين ذلك فان الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الاسرى بكل الطرق وأضاف :"لن نتخلى عن الاسرى ولن نتركهم نهبا للسادسة الاسرائيلية ولن نتركهم طويلا خلف القضبان والمقاومة التي انتزعت الحرية سابقا قادرة على ان تكتب فصلا جديدا في سفر الحرية والتحرير".

ورأى هنية ان العملية التي نفذها المقاومون من الجبهة دليل ان الضفة وفية للمقاومة.

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