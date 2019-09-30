تعزيز التعاون بين إيران ولبنان في مجال الحج والزيارة

واجتمع رئيس بعثة الحج اللبنانية "الشيخ حسن شريفة" الذي يزور طهران، حاليا مع رئيس بعثة الحج الايرانية "حجة الاسلام عبدالفتاح نواب" وتبادل معه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الحج.

واشار المسؤول اللبناني الي أداء 12 الف لبناني مناسك الحج هذا العام، واعلن عن زيادة اعداد الزوار اللبنانيين في مسيرات الاربعين الحسيني .

بدوره قال ممثل الولي الفقية في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام نواب، ان ايفاد الحجاج الايرانيين الذين سجلو اسمائهم لاداء مناسك الحج سيستغرق 13 عاما أخرا وفقا للبرنامج الحالي، معربا عن امله بان يوفر البلد المضيف (السعودية) امكانيات مناسبة لزيادة اداء مناسك الحج من قبل الدول

المختلفة .

واضاف نواب انه من المتوقع ان يزداد عدد زوار الاربعين الحسيني بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، وقال ان بامكان الدول التي يزداد عدد زوارها سنويا، ان تعمل على تفعيل مؤسسات ومنظمات كمنظمة الحج والزيارة الايرانية لتخطيط وتنسيق برامج ايفاد الزوار.

وتباحث الجانبان حول اخر تطورات المنطقة خاصة فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وقال : رغم ان اعداء الاسلام قاموا باثارة الفرقة بين الدول الاسلامية لمنعها من التقدم لكنهم فشلوا في تحقيق اهدافهم واصبحت شعوب فلسطين ولبنان وسوريا واليمن اقوي من ذي قبل .

انتهى** 1453**2344