خبراء مياه من هولندا يزورون إيران الشهر المقبل

وعلى هامش زيارته للمعرض الدولي لـ"صناعة المياه، ومنشآت المياه، ومياه الصرف الصحي" في نسخته الخامسة عشرة، أشار فيرنر اليوم الإثنين، الى ان هولندا على العكس من إيران، تواجه مشكلة ارتفاع منسوب المياه؛ قائلا: قد يكون هذا أساسا جيدا لتطوير التعاون الثنائي في إدارة المياه في حالات الجفاف وارتفاع منسوب المياه.

وتابع، ان واحدة من المجالات التي ترغب بلاده في التعاون فيها مع إيران، هي التغيرات المناخية؛ مضيفا ان تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال يؤدي الى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.

وفيما أشار الى أن 60 بالمئة من مساحة هولندا تقع تحت مستوى سطح البحر، قال السفير الهولندي في طهران، انه بالنظر الى التحديات الكثيرة التي تواجهها بلاده في مجال المياه، فقد حققت تقدما جيدا في قطاع إدارة المياه وتمكنت من تطوير تقنيات عديدة في هذا المجال؛ مما يشكل أرضية ملائمة لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين هولندا وإيران في مجال المواضيع المائية.

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