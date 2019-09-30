ايران وارمينيا تبحثان تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل

جاء ذلك خلال لقائين منفصلين بين الوزير الايراني وكل من المسؤولين الارمينيين في عاصمة هذا البلد يريفان؛ حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمحاكاة ربط البني التحتية السككي والبري.

وبحث اسلامي وبابيكيان خلال لقاءهما على هامش موتمر روساء الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا، سبل تعاون البلدين في مجال النقل والترانزيت وتطوير البني التحتية؛ واكدا ضرورة حسم اتفاقية الخليج الفارسي – البحر الاسود على وجه السرعة.

بدوره، اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني خلال هذا اللقاء ضرورة خفض الضرائب في مجال النقل البري بصورة متبادلة؛ داعيا الى التسريع في لتشكيل لجنة لمتابعة شوون النقل البري.

كما دعا الوزير اسلامي نظيره الارميني الى زيارة ايران للمشاركة في معرض اسبوع النقل الدولي.

هذا وبحث وزير الطرق واعمار المدن الايراني مع مساعد رئيس الوزارء الارميني ضرورة التعاون في مجال الترانزيت بين البلدين وبما يشمل طريق الحرير، وممر الخليج الفارسي – البحر الاسود وممر الشمال – جنوب.

انتهى**2018/ ح ع **