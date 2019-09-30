روحاني: الإنضمام الى الإتحاد الأوراسي يمهد للاتصال بالإقتصاد العالمي

طهران/ 30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال وزير النفط الإيراني، إن تراجع صادرات النفط السعودية لم يكن له أي تأثير على صادرات النفط الإيرانية، مضيفا : منذ البداية قلت ان السعودية ضخمت هذا الموضوع لأسباب سياسية، ولم يكن الأمر كذلك.