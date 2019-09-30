روحاني: الإنضمام الى الإتحاد الأوراسي يمهد للاتصال بالإقتصاد العالمي

واضاف الرئيس روحاني في مطار مهر آباد قبيل توجهه الى أرمينيا، ان الزيارة تاتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأرميني لحضور قمة قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاقصادي الأوراسي.
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طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان الإنضمام الى الإتحاد الأوراسي يمهد للاتصال بالإقتصاد العالمي؛ مبينا، ان الإقتداروالتقدم الإقتصادي للبلاد يتحقق عند استطاعته على التنافس في الساحة العالمية.
واضاف الرئيس روحاني في مطار مهر آباد قبيل توجهه الى أرمينيا، ان الزيارة تاتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأرميني لحضور قمة قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاقصادي الأوراسي.
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