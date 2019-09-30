وزير الداخلية العراقي : العراق لن يدّخر جهدا في خدمة زوار الاربعين

وفي تصريح له بملتقى الاربعين المشترك الذي عقد اليوم الاثنين في كربلاء المقدسة بحضور وزير الداخلية الايراني "عبد الرضا رحماني فضلي"، اضاف الياسري ان بلاده يسعى لتعزيز البنى التحتية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع)؛ متطلعا في هذا السياق الى تحقيق الاهداف المنشودة من خلال التعاون والتنسيق بين البلدين.

واذ رحّب باقتراحات وزير الداخلية الايراني حول فتح منافذ حدودية مشتركة بين البلدين، اكد الياسري انه سيطرح ذلك مع الحكومة في بلاده وسيتابع الامر.

واشار وزير الداخلية العراقي الى، ان بغداد ترحّب باي اقتراح في اطار التعاون الثنائي والذي يهدف الى تيسير حركة العبور وتقديم افضل الخدمات الى زوار الاربعين؛ لافتا في الوقت نفسه الى بعض العقبات بما في ذلك ضعف البنى التحتية والضوابط القانونية السائدة في المحافظات، ومؤكدا انه سيبذل جهده لازالتها.

انتهى ** ح ع