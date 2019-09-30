روحاني يصل أرمينيا

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، انه فضلا عن القاءه خطابا أمام القمة وتسليط الضوء على المجالات الواسعة والطاقات الهائلة التي تتمتع بها إيران للتعاون التجاري مع الإتحاد الأوراسي، سيجري روحاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني وكبار المسؤولين الآخرين في هذا البلد، بهدف استعراض أهم القضايا على صعيد العلاقات بين طهران-يريفان وآخر المستجدات في سياق تنفيذ مذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة بين البلدين.

كما سيجري روحاني لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول الحاضرين بالقمة، في إطار زيارته الى أرمينيا التي تستغرق يومين.

وتم تأسيس الإتحاد الإقتصادي الأوراسي عام 2014، ويضم حاليا الى عضويته كلا من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزيا وبيلاروسيا، كما ان إيران وسنغافورة ومولدوفا وفيتنام على مسار الانضمام.

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