وزير خارجية ارمينيا : نسعى كي لا يؤثر الحظر سلبا على علاقاتنا مع طهران

جاء ذلك في حوار خاص ادلى به وزير الخارجية الارميني لمراسل "ارنا" في نيويورك وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

واضاف ظهراب : ان ارمينيا لديها مشاريع مفصلة بهدف تنمية التعاون الاقتصادي مع ايران؛ مؤكدا رغبة بلاده في النهوض بمستوى التعاون الثنائي بين الجانبين.

واشار وزير الخارجية الارميني الى مباحثاته في نيويورك مع نظيره الايراني، قائلا : انني على تواصل مستدام مع نظيري السيد ظريف؛ وقد بذلنا الجهود للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة خلال اجتماع الجمعية العامة الاممية السنوي.

واضاف : لقد قمنا بتقييم علاقاتنا الواسعة في ظل المرحلة الراهنة، فضلا عن تقييمنا للاستقرار الاقليمي والتحديات المختلفة التي تحوم بنا؛ الى جانب مباحثاتنا حول سبل تنمية العلاقات الثنائية عبر تظافر الجهود المشتركة بين البلدين.

ظهراب نوه في هذا الحوار الى ان الاواصر التاريخية التي تجمع بين الشعبين الايراني والارميني تشير الى تعايش حضاري يعود بماضيه الى ما يزيد عن 3 الاف عام بين هذين الشعبين.

انتهى ** ح ع