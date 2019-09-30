مسؤول : ارتقاء مكانة ايران في تصنيف موشرات الابداع العالمية

وقال خدائيان في تصريح له اليوم الاثنين، ان الملكية الفكرية تحولت الى عنصر اساسي لتعزيز التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الابداع وتطور التكنولوجيا في ظل منظومة الاقتصاد العالمي المتغيرة؛ مضيفا ان التعاون الدولي متعدد الابعاد في اطار المنظمات الدولية يشكل ضرورة ماسة في عصر ازدادت خلاله المشاكل على الصعيد العالمي اكثر من ذي قبل.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بانشاء نظام قانوني واداري وقضائي على اساس حاجاتها وخططها التنموية لتعزيز الاحترام ودعم حقوق الملكية الفكرية وفقا لالتزاماتها الدولية.

واعتبر تحسّن مكانة ايران وفقا لموشرات منظمة "وبيو" في الابداع بانها دليل قوي على الارادة الجماعية الموجودة لديها من اجل التغلب على القيود غير الانسانية وغيرالقانونية التي فرضت عليها من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير الابداع والاقتصاد المبني على المعرفة.

وبدات الدورة الـ59 لموتمر الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، اعمالها اليوم الاثنين في العاصمة السويسرية جنيف وسيقوم خدائيان على هامشها باجراء لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول الاخرى المشاركين في هذا الحدث الدولي.

انتهى**2018