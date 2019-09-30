الشرطة الايرانية مستعدة للتعاون وتبادل الخبرات مع سوريا

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاثنين بين العميد اشتري ومساعد وزير الداخلية السوري، قائد قوات الشرطة في هذا البلد "اللواء حسان معروف".

واضاف : ان قوات الامن الداخلي في ايران وفي ضوء كوادرها المتمرسين تصنف ضمن القوات الشرطية المتفوقة عالميا.

وتطلع العميد اشتري بان يسهم اللقاء مع نظيره السوري اليوم في تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات اكثر فاكثر وبما يشمل مختلف المجالات بين قوات الشرطة الايرانية والسورية.

كما نوه القائد الامني الايراني بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة لسوريا خلال حربها ضد الجماعات الارهابية؛ مؤكدا ان تضحيات الشعب الى جانب الجيش والشرطة السورية في مجال التصدي للمجرمين والارهابيين تعث على الفخر والاعتزاز في العالم الاسلامي.

وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون الشامل مع سوريا في مجال اعادة البناء خلال مرحلة ما بعد النصر الذي حققه الجيس والشعب السوريين.

وفي معرض الاشارة الى التعاون القائم بين قوات الشرطة الايرانية ونظيرتها السورية، تطرق العميد اشتري الى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الامن الداخلي؛ مصرحا ان الاجراءات اتخذت بهدف تنفيذ هذا الاتفاق.

كما اعلن قائد قوى الامن الداخلي استعداد الشرطة الايرانية على اقامة دورات تدريبية ونقل خبراتها الى سوريا.

الى ذلك، اكد قائد الشرطة السورية، ان بلاده تعرضت لحرب كبيرة ومدمرة؛ مبينا ان اكثر من 100 دولة قدمت الدعم المالي والفكري الى اعداء سوريا.

واكد اللواء معروف خلال اللقاء مع العميد اشتري، ان سوريا لن تنسى ابدا دور الجمهورية الاسلامية الكبير في الانجازات العظيمة التي حققتها خلال فترة الحرب ضد الارهاب.

ونوه مساعد وزير الداخلية السوري باتفاق التعاون الامني الموقع بين القوات الشرطة الايرانية والسورية؛ مؤكدا ان هذه الوثيقة تشمل التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة كالهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، وعلى راس ذلك التصدي للجماعات الارهابية وعمليات سرقة الاثار.

وفي الختام اكد اللواء معروف ضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين قوات الشرطة والامن الداخلي في ايران وسوريا.

انتهى ** ح ع