لتكف أميركا عن احتلال الأراضي السورية تحت يافطة مكافحة الإرهاب

طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن المدير العام لمذكرات التفاهم وتطوير سوق الموانئ والملاحة البحرية "محمد سعيد أصل سعيدي بور" عن حصول توافق مبدئي حول تشغيل خط ملاحي بحري بين مينائي جابهار التابع لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) وميناء مدينة البندقية الإيطالية؛ موضحا، ان شركات الشحن والنقل البحري الإيطالية أعلنت عن رغبتها ومشاريعها للإستثمار في ميناء جابهار في هذا الصدد، حيث تمت الموافقة عليها.