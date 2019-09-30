لتكف أميركا عن احتلال الأراضي السورية تحت يافطة مكافحة الإرهاب

جاءت تصريحات دهقاني اليوم الإثنين، في كلمة له خلال إجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول سوريا الذي حضره لتمثيل الجمهورية الإسلامية بوصفها إحدى الدول الضامنة لـ"عملية آستانا" لإحلال السلام في سوريا.
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نيويورك/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- طالب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "غلامحسين دهقاني" بمغادرة القوات العسكرية الأجنبية الأراضي السورية؛ حاثا أميركا على الكف عن احتلال سوريا تحت يافطة مكافحة الإرهاب.
جاءت تصريحات دهقاني اليوم الإثنين، في كلمة له خلال إجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول سوريا الذي حضره لتمثيل الجمهورية الإسلامية بوصفها إحدى الدول الضامنة لـ"عملية آستانا" لإحلال السلام في سوريا.
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