جابهار والبندقية تبحثان تشغيل خط ملاحي بحري 

وأضاف سعيدي بور، إن التعريفات الجمركية وتكاليف الاستثمار المنخفضة في جابهار مقارنة بموانئ دبي وغيرها من الموانئ في الدول الأخرى، أدت الى قناعة الإيطاليين بالاستثمار في هذا الميناء الجنوبي في إيران وبالطبع عبرت هذه الشركات عن رغبتها في تأسيس شركة ومصنع في ميناء جابهار؛ مضيفا ان هذه المبادرة واجهت ترحيب ودعم الجهات الإيرانية.

وتابع، ان تدريب البحارة، وتوريد المعدات وقطع الغيار، وتوفير الخدمات في الموانئ، والتعريفات الجمركية، وما إلى ذلك كانت قضايا أخرى نوقشت في الاجتماع بين الطرف الإيراني والوفد الإيطالي وتم الاتفاق عليها من الجانبين.

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