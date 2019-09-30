جابهار والبندقية تبحثان تشغيل خط ملاحي بحري 

وأضاف سعيدي بور، إن التعريفات الجمركية وتكاليف الاستثمار المنخفضة في جابهار مقارنة بموانئ دبي وغيرها من الموانئ في الدول الأخرى، أدت الى قناعة الإيطاليين بالاستثمار في هذا الميناء الجنوبي في إيران وبالطبع عبرت هذه الشركات عن رغبتها في تأسيس شركة ومصنع في ميناء جابهار؛ مضيفا ان هذه المبادرة واجهت ترحيب ودعم الجهات الإيرانية.
وتابع، ان تدريب البحارة، وتوريد المعدات وقطع الغيار، وتوفير الخدمات في الموانئ، والتعريفات الجمركية، وما إلى ذلك كانت قضايا أخرى نوقشت في الاجتماع بين الطرف الإيراني والوفد الإيطالي وتم الاتفاق عليها من الجانبين.
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طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن المدير العام لمذكرات التفاهم وتطوير سوق الموانئ والملاحة البحرية "محمد سعيد أصل سعيدي بور" عن حصول توافق مبدئي حول تشغيل خط ملاحي بحري بين مينائي جابهار التابع لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) وميناء مدينة البندقية الإيطالية؛ موضحا، ان شركات الشحن والنقل البحري الإيطالية أعلنت عن رغبتها ومشاريعها للإستثمار في ميناء جابهار في هذا الصدد، حيث تمت الموافقة عليها.
وأضاف سعيدي بور، إن التعريفات الجمركية وتكاليف الاستثمار المنخفضة في جابهار مقارنة بموانئ دبي وغيرها من الموانئ في الدول الأخرى، أدت الى قناعة الإيطاليين بالاستثمار في هذا الميناء الجنوبي في إيران وبالطبع عبرت هذه الشركات عن رغبتها في تأسيس شركة ومصنع في ميناء جابهار؛ مضيفا ان هذه المبادرة واجهت ترحيب ودعم الجهات الإيرانية.
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