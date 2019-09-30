الرئيس الارميني: نولي اهمية خاصة لتطوير العلاقات مع ايران

وقال سركيسيان خلال لقائه نظيره الايراني حسن روحاني في يريفان مساء الاثنين، ان ارمينيا تسعى للمزيد من تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقوية والبيئية.

واضاف، ان انشطة منطقة اوراسيا يمكنها ان تكون اكبر من الظروف الراهنة وفي هذا السياق فاننا على استعداد لتطوير العلاقات الشاملة مع طهران ونرحب تماما بالمزيد من تفعيل المناطق الحرة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الى يريفان مساء الاثنين على راس وفد سياسي واقتصادي تلبية لدعوة من رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان للمشاركة في اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

انتهى ** 2342