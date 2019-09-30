ايران تحذر من تداعيات ممارسات السعودية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة

وفي كلمته التي القاها الاثنين في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، رد ممدوحي على الاتهامات التي لا اساس التي طرحها المندوب السعوي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ووصفها بانها مجرد سفسطات.

وقال، ان التواطؤ الخياني للسعوديين مع كيان اسرائيل ضد ايران باعتراف رئيس الوزراء السابق لهذا الكيان والذي تم تاكيده في بيان وزير الخارجية السعودي ، سيبقى عالقا في اذهال العرب ، ولا ينبغي اعتبار هذا الامر مجرد صدفة بان يركز الجانبان تصريحاتهما في التهجم على ايران.

واضاف، ان النظام السعودي متورط بشدة في حروب عدوانية وغطرسة اقليمية وممارسات مزعزعة للاستقرار واستفزازات خطيرة وهو يلوم الاخرين عبثا لتداعياتها.

وتابع ممدوحي، ان مسؤولية اي من الخيارات الخاطئة الكثيرة التي ارتكبها السعوديون خلال العقود الاخيرة ليست على عاتق ايران وفي الوحقيقة لا ينبغي ان يلام احد سوى النظام السعودي بسبب اخطائه.

واكد ان قمع الحركات الديمقراطية في منطقة الخليج الفارسي والدعم الواسع للارهابيين في سوريا وسائر الدول التي تعاني من ذلك في منطقة الشرق الاوسط او التمويل والتربية العقيدية لجميع الجماعات الارهابية البارزة في العالم، هي ممارسات تقوم بها السعودية ولا يمكن اتهام الاخرين بها.

يتبع ** 2342