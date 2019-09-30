انعقاد الاجتماع المشترك بين ايران وارمينيا بحضور الرئيسين روحاني وسركيسيان

وفي الاجتماع تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا المشتركة اضافة الى اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفور وصوله الى يريفان مساء الاثنين على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى التقى الرئيس روحاني نظيره الارميني آرمن سركيسيان.

وتاتي زيارة الرئيس الايراني الى يريفان تلبية لدعوة من رئيس وزراء ارمينيا للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الذي يعقد اليوم الثلاثاء والذي من المقرر ان يلقي الرئيس روحاني كلمة فيه يستعرض خلالها قدرات وامكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية الواسعة في التعامل التجاري مع الاتحاد.

وسيجري الرئيس روحاني محادثات مع رئيس وزراء ارمينيا وعدد اخر من كبار المسؤولين في هذا البلد اضافة الى اللقاء مع بعض رؤساء الدول المشاركة في اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي والاوراسي.

وكان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قد تاسس عام 2014 ويضم دول روسيا وارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا.

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