مسؤول ايراني: سنستكمل صنع 3 اقمار صناعية في غضون 3 اشهر

وقال براري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين، في جامعة "الشهيد جمران" في مدينة اهواز (جنوب غرب ايران)، ان هذه الاقمار الصناعية وبعد اخضاعها لعملية اختبار الاطلاق من قبل الجهات المعنية ستسلم الى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لتقوم بانجاز مراحل الاطلاق ووضعها في المدار حول الارض.

واشار الى برامج المنظمة الفضائية الايرانية قائلا، انه في الخطة العشرية الاولى (2006-2015) كان هدفنا هو الوصول الى الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية وتحقيق المرتبة الاولى علميا بالمنطقة وهو ما حققناه فيما تتضمن الخطة العشرية الثانية (2016-2025) الحفاظ على هذه المكانة العلمية واستثمار هذا الاقتدار الوطني لتحقيق الاقتدار الاقتصادي في مجال الفضاء واطلاق الاقمار الصناعية ووضعها في المدار وتقديم الخدمات المستديمة في مدارات الاستشعار عن بعد في مدار 500 كم والاقمار الصناعية للاتصالات في مدار 36 الف كم من سطح الارض.

واوضح بان القمر الصناعي للاتصالات الايراني سيتم تدشينه في العام الايراني القادم (يبدا في 21اذار/مارس).

انتهى ** 2342