العلاقات بين إيران والصين جيدة وتاريخية

وأشار إسحاق جهانغيري في رسالته اليوم الثلاثاء، إلى العلاقات الطيبة والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وتمنى السعادة للشعب الصيني، وقال: ان العلاقات بين البلدين تعززت في جميع المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي، ونشهد تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية : أنا واثق من خلال اشراك الجهود وتعاون الاجهزة المعنية في البلدين، سيتم توفير مجالات تعميق العلاقات والانتقال من التبادلات التجارية إلى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الحكومة الصينية.

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