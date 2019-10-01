٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:٠١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83498282
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جهانغيري في رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الصيني:

العلاقات بين إيران والصين جيدة وتاريخية

العلاقات بين إيران والصين جيدة وتاريخية

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية، في رسالة إلى رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ"، الشعب الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين طهران وبكين ستقام من خلال التعاون بين البلدين.

وأشار إسحاق جهانغيري في رسالته اليوم الثلاثاء، إلى العلاقات الطيبة والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وتمنى السعادة للشعب الصيني، وقال: ان العلاقات بين البلدين تعززت في جميع المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي، ونشهد تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية : أنا واثق من خلال اشراك الجهود وتعاون الاجهزة المعنية في البلدين، سيتم توفير مجالات تعميق العلاقات والانتقال من التبادلات التجارية إلى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الحكومة الصينية.

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