روحانی يهنئ نظيره الصيني باليوم الوطني

وأضاف الرئيس روحاني في رسالة التهنئة إلي الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' : أتقدم باصدق التهاني الى سيادتكم والشعب الصيني بمناسبة حلول الذكري السبعین لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وصرح رئيس الجمهورية : لقد حققت الصين تقدما كبيرا وهاما في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، وهو مبعث ارتياح للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار روحاني الى إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية علي مستوى جيد جداً بإرادة كبار المسؤولين في البلدين، معربا عن أمله وفي ظل التاريخ الطويل للعلاقات والجهود المشتركة، بالمزيد من تمتين العلاقات وتحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت بين كبار مسؤولي البلدين.

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