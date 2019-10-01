٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83498450
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مراجعة اتفاقيات طهران - يريفان في اجتماع رئيسي اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين

مراجعة اتفاقيات طهران - يريفان في اجتماع رئيسي اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين

موسكو/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - ناقش رضا أردكانيان ومهر غريغوريان، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي من إيران وارمينيا، آخر الخطط والاتفاقيات الثنائية خلال اجتماع عقد في يريفان.

خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لأرمينيا، أعتبر اردكانيان، اجتماعات رئيس الوزراء الأرميني مع قائد الثورة الاسلامية والدكتور روحاني، كأساس متين لتعزيز مستوى التعاون بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاعتراف الرسمي للعلاقات الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، إلى المزيد من تطور التعاون.

وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان، مشروع بناء محطة كهرباء مغري ومكافحة التلوث في نهر أرس  وزيادة إمدادات الكهرباء والغاز والخط الثالث لنقل الكهرباء وتزامن شبكة الكهرباء في البلدين.

كما عبر الجانب الأرميني عن آرائه حول تطور التجارة بين البلدين وتشكيل لجنة لتبادل السلع بالسلع والعقبات التي تحول دون تنفيذ الجزءالاخير من الخط الثالث لنقل الكهرباء.

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