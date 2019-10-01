اكاديمي عراقي: مسيرة الاربعين توحد الشعوب والثقافات المختلفة

واضاف علي احد اعضاء الهيئة العلمية بجامعة كربلاء امس الاثنين في حديث خاص لمراسل وكالة ارنا: ان الاقليات الدينية وحتى غير المسلمة تحضر في مسيرات الاربعينية لان الامام الحسين (ع) هو مشعل الانسانية وليس ملكا للشيعة فقط ولان رسالة الامام الحسين ع رسالة انسانية.

ووفي الرد على سوال حول عدم تغطية مراسم الاربعين في وسائل الاعلام الغربية او تغطيتها بشكل باهت قال علي ان وسائل الاعلام الغربية قائمة على الحدث سواء كان سلبيا او ايجابيا اما ظاهرة الاربعين بالنسبة لهم ليست ظاهرة مفيدة لذلك يتم حجبها او يحاولون تشويهها وليس اظهار قيمتها.

واضاف ان الاربعينية ظاهرة كونية ليس من مصلحتهم لان فيه نوع من القوة والوحدة والغرب بمعظمه قائم على السياسة البريطانية وقاعدة "فرق تسد" والاربعين احبط التفرقة وهو الموحد كيف يضيعون على ذلك وديدنهم دائما "فرق تسد"؟

واشار الى ان الحروب التي تشنها الدول الغربية في العالم لهم فيها مصالح اقتصادية وهم دائما يركزون على الاستنزاف الدائم في اليمن او في السعودية او دول الخليج الفارسي الذي يدر الاموال الى خزائنهم.

انتهى** 1453**1049