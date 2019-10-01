الكرة الشاطئية الايرانية في المرتبة الأولى اسيويا والخامسة عالميا

طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- وصل رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني مساء اليوم الإثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع الى العاصمة الأرمينية يريفان، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء في هذا البلد، لحضور قمة قادة الدول الأعضاء في الإتحاد الإقتصادي الأوراسي.