٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83498483
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الكرة الشاطئية الايرانية في المرتبة الأولى اسيويا والخامسة عالميا

الكرة الشاطئية الايرانية في المرتبة الأولى اسيويا والخامسة عالميا

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - في أحدث تصنيف الكرة الشاطئية للاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' الصادر اليوم الثلاثاء، تصدرت الكرة الشاطئية الايرانية المرتبة الأولى اسيويا و حلت بالمرتبة الخامسة عالميا .

و بحسب تصنيف الفيفا فقد تصدرت البرازيل التصنيف بـ 3750 نقطة تلتها البرتغال بـ 2650 نقطة وروسيا 2527  وايطاليا 2260 نقطة ومن ثم ايران بـ2019 نقطة.

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