الكرة الشاطئية الايرانية في المرتبة الأولى اسيويا والخامسة عالميا

و بحسب تصنيف الفيفا فقد تصدرت البرازيل التصنيف بـ 3750 نقطة تلتها البرتغال بـ 2650 نقطة وروسيا 2527 وايطاليا 2260 نقطة ومن ثم ايران بـ2019 نقطة.
انتهى** 2344
طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - في أحدث تصنيف الكرة الشاطئية للاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' الصادر اليوم الثلاثاء، تصدرت الكرة الشاطئية الايرانية المرتبة الأولى اسيويا و حلت بالمرتبة الخامسة عالميا .
و بحسب تصنيف الفيفا فقد تصدرت البرازيل التصنيف بـ 3750 نقطة تلتها البرتغال بـ 2650 نقطة وروسيا 2527 وايطاليا 2260 نقطة ومن ثم ايران بـ2019 نقطة.
انتهى** 2344
تعليقك