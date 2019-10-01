صندوق النقد الدولي: سنتابع تقديم المساعدات للبنك المركزي الايراني

وافاد مراسل وكالة ارنا ان محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" بارك في اتصال هاتفي مع "كريستالينا جورجيفا" تصديها رئاسة صندوق النقد الدولي (IMF) متمنيا لها النجاح.

وأعرب همتي عن شكره لجورجيفا على جهودها، معربا عن امله بأن يحقق صندوق النقد الدولي تحت قيادتها أداءً جيدًا ويدعم البلدان النامية في اتخاذ القرارات في مقابل كبار المساهمين كامريكا واوروبا.

من جانبها قالت الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا " ان هذا الصندوق لا يتوانى عن تقديم المساعدة الى اعضائه ومنه البنك المركزي الايراني.

واضافت انها ستبذل جهودها لتتمكن الدول النامية من الحصول على حصتها في اتخاذ القرارات وبشكل مساو مع القوى الكبرى.

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