روحاني يدعو الى توسيع عقد تبادل الغاز والكهرباء مع أرمينيا ليشمل السلع والخدمات

واضاف حجة الإسلام حسن روحاني اليوم الثلاثاء في اجتماع مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان: أدرجنا الخطط والمشاريع المهمة لتعزيز العلاقات على أساس القدرات الواسعة للبلدين.

وقال: أن بامكان طهران ويريفان التعاون البناء لصالح الشعبين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة الطاقة وبناء محطات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والنقل والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة والصيدلة والخدمات الهندسية .

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن طهران ويريفان تتمتعان بقدرات كبيرة للتعاون الثنائي والإقليمي في مجال النقل والاتصالات والتجارة العابرة (الترانزيت)، مضيفا أن تعاون البلدين في مجال ممر الشمال- جنوب وربط البحر الأسود بالخليج الفارسي عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية، يعود بالنفع على كل من شعبي البلدين وشعوب المنطقة ويمكن أن يحدث تطورا في علاقات طهران ويريفان وبلدان أخرى في المنطقة.

وقال روحاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الخطوة الأولى في أنشطتها في إطار الاتحاد الأوروبي الآسيوي بحلول الشهر المقبل، مضيفا أنه ينبغي إقامة ورش عمل لبدء تعاون إيران مع أوراسيا، والتي ستتضمن مجالات مختلفة بمافيها الطاقة والكهرباء والنقل حيث ستقوم بدراستها ومتابعة تنفيذها.

وأكد رئيس الجمهورية على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وأهمية الاهتمام بالقضايا البيئية وقال: يمكن للمناطق الحدودية الحرة أن تلعب دورا هاما للغاية في تطوير العلاقات بين البلدين، وينبغي حث القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في هذه المناطق.

وأعلن روحاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لتلبية متطلبات الطاقة في أرمينيا، وقال: يمكن توسيع العقد المبرم بين البلدين للغاز والكهرباء ليشمل السلع والخدمات.



رئيس الوزراء الأرمني دعا إلى تمديد اتفاقية الغاز والكهرباء مع إيران

من جانبه عبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشيانيان عن ارتياحه لزيارة الدكتور روحاني إلى يريفان، وقال إنه مستعد للمزيد من تطوير العلاقات مع طهران وقال: نحن مصممون على زيادة حجم العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن التعاون التجاري في المناطق الحدودية مع إيران له أهمية كبيرة لأرمينيا ونحن نسعى لتعزيز التعاون في هذه المجالات.

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، اهتمام بلاده بشراء الغاز من إيران، وقال إن إيران مصدر حقيقي لإمدادات الطاقة لأرمينيا، وأن يريفان تنشد تمديد اتفاق تبادل الغاز والكهرباء مع إيران الى عام 2040.

كما قال باشينيان إن أرمينيا ترحب بمشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع البناء في أرمينيا بسبب جودتها العالية.

وقال إن ربط الموانئ الإيرانية من الخليج الفارسي بالبحر الأسود مهم جدا بالنسبة لآفاق العلاقات بين البلدين والمنطقة، لذلك نحن نبحث عن تعاون في هذا المجال.

كما أكد الجانبان على ضرورة استكمال مشروع خط نقل الكهرباء الثالث بين البلدين بحلول عام 2020.

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