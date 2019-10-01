٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83498728
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نائب وزير الصحة يعلن استعداد إيران للتعاون الدوائي مع كوبا

نائب وزير الصحة يعلن استعداد إيران للتعاون الدوائي مع كوبا

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أشار مساعد وزير الصحة لشؤون الغذاء والدواء الإيراني، إلى إمكانات إيران في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية وإبرام اتفاقية تعاون في هذا المجال وقال: نحن على استعداد للتعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتصدير الأدوية والمعدات الطبية إلى كوبا .

وأكد "محمد رضا شانه ساز" خلال لقائه المدير العام لهيئة تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية الكوبية، : تمكنا في مجال إنتاج الأدوية ، من تحقيق الاكتفاء الذاتي الى حد ما  في مجال المعدات الطبية لاسيما المعدات ذات التقنية الحديثة.

وقال : تمتلك كوبا المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ونحن على ثقة من أن المتخصصين الكوبيين يمكنهم ايجاد عمل قيم إلى جانب خبراء إيرانيين.

من جانبه قال "رافائيل بيريز كريستيانو" ، المدير العام لتنظيم الأدوية والأجهزة الطبية بوزارة الصحة الكوبية : يمكننا استيراد العديد من الأدوية الإيرانية مثل المنتجات النهائية والمواد الخام وادخالها إلى النظام الصحي الكوبي.

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