نائب وزير الصحة يعلن استعداد إيران للتعاون الدوائي مع كوبا

وأكد "محمد رضا شانه ساز" خلال لقائه المدير العام لهيئة تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية الكوبية، : تمكنا في مجال إنتاج الأدوية ، من تحقيق الاكتفاء الذاتي الى حد ما في مجال المعدات الطبية لاسيما المعدات ذات التقنية الحديثة.

وقال : تمتلك كوبا المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ونحن على ثقة من أن المتخصصين الكوبيين يمكنهم ايجاد عمل قيم إلى جانب خبراء إيرانيين.

من جانبه قال "رافائيل بيريز كريستيانو" ، المدير العام لتنظيم الأدوية والأجهزة الطبية بوزارة الصحة الكوبية : يمكننا استيراد العديد من الأدوية الإيرانية مثل المنتجات النهائية والمواد الخام وادخالها إلى النظام الصحي الكوبي.

انتهى** 2344