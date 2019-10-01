جهانغیری : افشلنا مشروع الضغوط الامريكية القصوى

واضاف جهانغيري اليوم الثلاثاء في مراسم اختتام الدورة الخامسة لجائزة الاربعين العالمية ان مشروع الضغوط القصوى بفضل من الله و مثابرة الشعب الايراني وقيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية المقتدرة تم افشالها، مبينا ان امريكا تعي جيدا ان الضغوط القصوى ضد ايران غير مجدية.

وبين النائب الاول لرئيس الجمهورية ان ايران تمر بظروف مهمة وخطيرة وحساسة والحظر الجائر المفروض على الشعب والبلد وباعتراف الادارة الامريكية انهم يمارسون اقصى العقوبات ضد الشعب الايراني.

واكد جهانغيري ان المنطقة باتت حساسة جدا ومشحونة بالبارود الذي من الممكن في اية لحظة اشعاله لذا يجب ان نكون يقضين ومترقبين .

وقال جهانغيري : ان الاربعين وعاشوراء يحملان دروسا وعبر يجب علينا بيانها للانتصار والفوز على الاعداء ففیها دروس للتآزر والمقاومة والصمود والاتحاد والانسجام.

واعرب جهانغیری عن ثقته في ان الجمهوریة الاسلامية وفي ظل الظروف الاقليمية والعداء الامريكي للشعب الايراني ستتغلب على جميع الصعاب وستخرج منها منتصرة وبقوة واقتدار اكبر.

واضاف جهانغيري ان ملحمة الاربعين هي حدث استثنائي يجمع الملايين وفي فترة زمنية قصيرة وهذا يعني اننا يجب بذل قصارى جهدنا لخدمة هذه الحشود المليونية وان الحكومة تبذل ما بوسعها لتقديم الامكانيات لتوافد الزوار الى العراق والمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وبين جهانغيري ان الشعب العراقي يقوم بعمل کبیر واستثنائي بحيث يستضيف الملايين من جميع دول العالم من دول شرق اسيا الى الدول الاوروبية وحتى امريكا فضلا عن الملايين من ايران وقال يجب تقديم الشكر لهم بحضورنا في مسيرة الاربعين وتبين السخاء والكرم و المحبة والمودة التي يقدمها الشعب والحكومة العراقية لزوار الحسين عليه السلام .

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