اكاديمية عراقية: زيارة الاربعين تجسد التلاحم بين المسلمين

واضافت الدكتورة أزهار في مقابلة خاصة مع مراسل ارنا ان المؤسسات الاكاديمية واجتماعات الشباب جسدت صور الوحدة والتعايش السلمي من خلال التعاون في مجال النشاطات الثقافية والاكاديمية والمعارض، معتبرة ان العراق هو نموذج لنقل الصورة التي تعبر عن ثورة الامام الحسين (ع) والفكره والهدف التي خرج من اجلها وكان جيش الامام الحسين يضم مختلف الطوائف من المسلمين والمسيحيين.

واكدت ان زيارة الاربعين وقضية الامام الحسين (ع) تجدد في كل سنة هذا المفهوم وترسخها وتعطي صورة جيدة لها.

وردا على سؤال حول اهمية مسيرة الاربعين قالت الاستاذة العراقية: بعد ان كان العراق يحكمه نظام واحد واستطاع ان يمسح كل تمييز وتفرد بخصوصية الانتماء وبعد ان استطاع الشعب العراقي من التعبير عن هويته ومذهبه وعرقه جاءت قضية الامام الحسين ع وزيارة الاربعين لترتقي بهذه المفاهيم وايضا تبلورت هذه الصور باسمى الصور الانسانية.

وحول عدم تغطية وسائل الاعلام الغربية زيارة الاربعين قالت الاستاذه ازهار : ان القوى الاستكبارية والاستعمارية لاتفرح بهذا التلاحم الضخم الذي يهدد كيانه ولانه اشارة الى ان مستقبلا افضل ينتظر هذه الشعوب المستضعفة وهي رسالة الى كل من يبحث عن الخلاص.

واضافت ان عملية التعتيم المبرمجة والمدروسة نجدها في شبكات التواصل والقنوات الفضائية بعد نهاية شهر صفر فهناك جيوش الكترونية تحاول تصغير هذه المراسم، مؤكدة ان علينا بذل جهود مضاعفة لنقل الحقائق وشرح ما يقدم من خدمات لزوار الاربعين.

واعتبرت ان الرسالة الاهم لظاهرة الاربعين هي ان الكل تلبي نداء الامام الحسين (ع) في يوم عاشوراء الذي قال "هل من ناصر ينصروني" ونحن نرد دائما يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، مبينة ان الفوز ليس فقط بالجنة بل الفوز بالاصلاح وبان يكون الانسان مؤثرا في المجتمع وان يكون صادقا مع نفسه.

انتهى** 1453**1049