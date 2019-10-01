٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١:٢٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83498837
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سفير تركيا خلال لقائه رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي:

إيران تحتل مكانة عالية في السياسة الخارجية التركية

إيران تحتل مكانة عالية في السياسة الخارجية التركية

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أشار سفير تركيا في طهران إلى تطور السياحة وزيادة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين أنقرة وطهران، وقال أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تحظى بدور ومكانة عالية في السياسة الخارجية التركية.

واضاف "دريا اورس"  خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "مجتبى ذو النوري" ، اليوم الثلاثاء، إن توسيع العلاقات بين البرلمانين يلعب دورا مهما في تسهيل التواصل المتبادل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير التركي في طهران، ان تطوير السياحة وزيادة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركيا على جدول الأعمال ومتابعة مسؤولي البلدين، حيث ان دور البرلمانين مهم للغاية في تحقيق هذا الأمر.

و أكد السفير اورس على الحاجة إلى زيادة تعزيز وتقوية العلاقات بين إيران وتركيا كبلدين مجاورين ومسلمين.

تطوير التعاون والعلاقات بين إيران وتركيا في مختلف المجالات هو في مصلحة شعبي البلدين

من جانبه اشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، إلى القواسم التاريخية والثقافية بين البلدين، وقال إن تطوير التعاون والعلاقات بين إيران وتركيا في مختلف المجالات يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأضاف أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس تدعم عملية زيادة تطوير العلاقات الودية، خاصة بين البرلمانين.

كما انتقد رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، سلوك ترامب التعسفي في العالم، وقال : ان عصر التنمر والهيمنة الأميركية قد ولى، ويجب أن تتحد دول العالم المستقلة في مواجهة التدخل وانتهاك القانون من قبل واشنطن.

وأشار ذوالنوري إلى التعاون الجيد بين البلدين في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، وأضاف: التعاون الإيراني التركي حقق نتائج إيجابية وساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة.

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