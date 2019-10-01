اتحاد اوراسيا الاقتصادي فرصة تاريخية لتنمية الصادرات الايرانية

واضاف سنائي في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع تويتر : ان مشاركة ايران في اتحاد اوراسيا الاقتصادي يعتبر خطوة مهمة في سياق تنمية التعاون الاقليمي والتجاري مع دول الجوار الشمالية، و من ثم تحقق الاهداف الاقتصادية للبلد.

ولفت السفير الايراني في موسكو، الى التوقيع على اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين ايران واوراسيا وذلك بعد ثلاثة اعوام من المفاوضات المكثفة في هذا الخصوص.

واضاف : ان تنفيذ الاتفاقية سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الحالي وكذلك تقليل الرسوم الجمركية عن 500 منتج ايراني؛ مؤكدا انها فرصة تاريخية يجب اغتنامها لتنمية الصادرات الايرانية الى الدول الست.

علما ان اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي تاسّس في عام 2014 ويضم كلا من روسيا وارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا البيضاء.

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