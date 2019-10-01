لاريجاني : نرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع السعودية

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي : إننا نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار مع طهران.

وأضاف : بإمكان أي حوار سعودي - إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية؛ داعياً الى تشكل نظام أمني جماعي خاص بالخليج الفارسي بمشاركة جميع الدول في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في تصريح للجزيرة : نحن نوصي أنصار الله بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها.

وأكد لاريجاني ان التفاوض مع واشنطن ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً.

انتهى**م م/ ح ع**