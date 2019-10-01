٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83499036
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لاريجاني : نرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع السعودية

لاريجاني : نرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع السعودية

طهران / 1 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، في حوار مع قناة الجزیرة القطریة اليوم الثلاثاء، "ان أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار و بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية".

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي : إننا نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار مع طهران.

وأضاف : بإمكان أي حوار سعودي - إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية؛ داعياً الى تشكل نظام أمني جماعي خاص بالخليج الفارسي بمشاركة جميع الدول في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في تصريح للجزيرة : نحن نوصي أنصار الله بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها.

وأكد لاريجاني ان التفاوض مع واشنطن ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً.

انتهى**م م/ ح ع**

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