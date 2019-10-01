لازالت الصين الشريك التجاري الاول لايران

واضاف حريري اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا، ان العلاقات الاقتصادية مع الصين جيدة على غرار العلاقات السياسية وكانت على مرّ التاريخ كذلك بين البلدين.

وتابع : ان العلاقات الاقتصادية مع الصين خلال العقود الاربعة الاخيرة شهدت منحى تصاعديا مستداما؛ مؤكدا ان هذه العلاقات تكمل بعضها الاخر؛ ذلك ان ايران من اكبر منتجي الطاقة في العالم والصين من اكبر الدولة المستهلكة، وهي اكبر مصدر للتكنولوجيا والمكائن والسلع وان 80% من استيرادنا من الصين.

واشار حريري الى النمو التجاري بين البلدين؛ قائلا : إن نمو التبادل الاقتصادي، علامة علي تقدم وتعزيز التعاون بين البلدين، و إن الصين هي أول وأكبر دولة مستوردة للنفط وأكبر عميل لصادرات إيران غير النفطية، ولا تزال هذه الحالة قائمة في عام 2019.

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