الرئيس روحاني : على المجتمع الدولي التصدي لمواقف امريكا الاحادية

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية الاسلامية، ان الرئيس روحاني، وفي كلمته اليوم الثلاثاء أمام قمة أوراسیا الاقتصادیة بالعاصمة الأرمینیة یریفان اعرب عن ترحیبه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوراسی فی شتی المجالات المالیة والبنکیة و الاستثماریة خاصة عبر الآلیات الجدیدة المؤثرة.

واكد ان التوقیع علی اتفاقیة تجاریة بین ایران و اتحاد أوراسیا الاقتصادی یدل علی رؤیة طهران الشاملة والبناءة بالاضافة الی الارادة السیاسیة القویة لتنمیة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة ذات تعددیة الأطراف؛ داعیا المستثمرین لهذا الاتحاد الاقتصادی الی استخدام الامکانیات الزاخرة الراهنة من أجل تنمیة المناسبات.

واقترح رئيس الجمهورية تشکیل لجنة خاصة لتنفیذ الفرص الاستثماریة المشترکة فی اطار أوراسیا عبر ممثلی الدول الأعضاء وأیضا الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفي جانب اخر من كلمته خلال قمة اوراسيا الاقتصادية اليوم، قال روحاني : ان مقاومة بعض الدول بما فیها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للاجراءات العدائیة الأحادیة للولایات المتحدة الأمیرکیة، أدت الی مواجهة هذه الدولة للحظر المفروض غیر الانسانی ".

وتابع : ان الولایات المتحدة مارست فی الأعوام الأخیرة الضغوط علی بعض الدول بما فیها الصین وروسیا في اطار رؤیتها الأحادیة وعدم الالتفات الی الاتفاقیات والقرارات الدولیة؛ مشددا على الأسرة الدولیة "باتخاذ قرار حازم قبال الرؤیة الأمیرکیة الأحادیة".

يتبع...** ح ع