السفير الايطالي لدى ايران : روما مستعدة لتطوير العلاقات مع طهران

واشار بيرونه اليوم الثلاثاء خلال لقائه محافظ اصفهان (وسط) "عباس رضائي"، الى العلاقات الوطيدة بين الشعبين الايراني والايطالي؛ قائلا : ان اصفهان تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات بين ايطاليا وايران بحيث ان معرض المعادن الثمينة والذهب تم افتتاحه اليوم بمشاركة خمسة ممثلين عن ايطاليا.

واشار السفير الايطالي لدى ايران بان البلدين يتعاونان في شتي المجالات التجارية بما فيها الآلات الصناعية والزراعة؛ لافتا الى ان مهمته تتركز على تطوير هذا التعاون.

واكد بيرونه على سعيه لتعزيز العلاقات القائمة بين ايران وايطاليا في المجالات الثقافية والعلمية وعلم الاثار والاقتصاد.

من جانبه، اشار محافظ اصفهان في هذا اللقاء الى علاقات الصداقة القائمة بين ايران وايطاليا؛ مصرحا ان البلدين لديهما علاقات طبية منذ سنين ومن المومل بان تتعزز ابعادها يوما بعد يوم.

واكد رضائي على وجود فرص كثيرة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتي المجالات؛ مشيرا الى اتفاقية التوأمة بين اصفهان ومدينة فلورنسا الايطالية.

وقدم محافظ اصفهان اقتراحا خلال هذا اللقاء، بشان تعميم مثل هذه العلاقات بما فيها العلاقات الثقافية والسياحية لتشمل باقي المدن الايطالية مثل البندقية.

وفي الختام، اعلن رضائي عن استعداد محافظة اصفهان لاستضافة القوافل السياحية الايطالية.

يذكر ان الدورة الـ13 للمعرض الدولي لصناعة المعادن الثمينة والذهب والاحجار الكريمة والادوات ذات الصلة بها، بدات اليوم الثلاثاء في مدينة اصفهان (مركز المحافظة) بمشاركة 114 شركت داخلية وممثلين عن ايطاليا وتركيا

انتهى**2018/ ح ع **