السفير الايراني في بكين : ايران والصين تكملان بعضهما الاخر في شتي المجالات

واضاف كشاورز زادة في حديث مع صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية بمناسبة الذكرى الـ70 لتاسيس جمهورية الصين الشعبية، انه "بالرغم من تطوير العلاقات بين ايران والصين في المجال الاقتصادي فانه لاتزال هناك العديد من الفرص التي لم تكتشف لحد الان".

ونوه كشاورز زادة بدور الصين في توفير السلام والاستقرار العالميين؛ مؤكدا ان "بكين ساهمت كثيرا في حفظ التوازن والاستقرار في اسيا والشرق الاوسط وستواصل جهودها في هذا الشان".

وثمن السفير الايراني جهود بكين الهادفة الى ارساء السلام في المنطقة؛ مبينا ان الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الامن الدولي ساهمت في ارساء السلام على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

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