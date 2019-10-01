روحاني : الامن والسلام المستدام في الخليج الفارسي قائم على مشاركة الدول الاقليمية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين روحاني ورئيس جمهورية روسيا فلاديمير بوتين في عاصمة ارمينيا يريفان؛ حيث استعرض الجانبان اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، ومنها الاتفاق النووي والامن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وايضا "مبادرة هرمز للسلام".

و وصف روحاني، الاتفاق النووي بانه نموذج مؤثر في سياق نجاح الدبلوماسية التعددية لحل القضايا الدولية.

واضاف : ان نجاح هذا الاتفاق رهن بتنفيذ كامل التعهدات من قبل جميع الاطراف الموقعة عليه، وايضا مساندة بلدان العام اجمع لتنفيذه.

واكد رئيس الجمهورية، ان ايران تتوقع من الاطراف الموقعة على الاتفاق النووي بان تمضي قدما في سياق تنفيذ هذا الاتفاق؛ مردفا ان موسكو تضطلع بدور هام في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الى مبادرة هرمز للسلام، قال : ان هذا الائتلاف يهدف الى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والرخاء لجميع الدول في مضيق هرمز، وفهم الاخر والعلاقات السلمية والودية بينها.

وتابع : ان هذه المبادرة قائمة على مجالات عديدة بما فيها الحماية المشاركة الجماعية في حماية امن الطاقة وحرية الملاحة البحرية وايضا حرية نقل النفط وغيرها من الموارد (الطبيعية) بالنسبة لدول مضيق هرمز وابعد من ذلك.

يتبع ...** ح ع