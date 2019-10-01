السفير الايطالي يوكد على تطوير التعاون الریاضی مع ايران

وقال السفير الايطالي اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل "ارنا" من محافظة اصفهان (وسط) : ان الرياضة تلعب دورا ملحوظا في العلاقات بين ايران وايطاليا حيث نسعى جاهدين لتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

واضاف : هناك علاقات قائمة بين ايطاليا وايران حاليا حيث ان مدربا ايطاليا يعمل في احد الفرق لكرة القدم الايرانية؛ الامر الذي يشكل بحد ذاته خطوة ايجابية في سياق تطوير العلاقات الثنائية.

ويعمل المدرب الايطالي "أندريا ستراماشيوني" حاليا في نادي استقلال الايراني لكرة القدم، وكان في وقت سابق مدربا لناديي اينترميلان وأودينيزي الايطاليين.

انتهى**2018/ ح ع **