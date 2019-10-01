٠١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٨:٤٠ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83499501
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فی حوار خاص مع "ارنا"؛

السفير الايطالي يوكد على تطوير التعاون الریاضی مع ايران

السفير الايطالي يوكد على تطوير التعاون الریاضی مع ايران

اصفهان/1تشرين الاول/ اكتوبر- اكد السفير الايطالي لدى ايران "جوسبه بيرونه" اليوم الثلاثاء على تطوير التعاون في مجال الرياضة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال السفير الايطالي اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل "ارنا" من محافظة اصفهان (وسط) : ان الرياضة تلعب دورا ملحوظا في العلاقات بين ايران وايطاليا حيث نسعى جاهدين لتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

واضاف : هناك علاقات قائمة بين ايطاليا وايران حاليا حيث ان مدربا ايطاليا يعمل في احد الفرق لكرة القدم الايرانية؛ الامر الذي يشكل بحد ذاته خطوة ايجابية في سياق تطوير العلاقات الثنائية.

ويعمل المدرب الايطالي "أندريا ستراماشيوني" حاليا في نادي استقلال الايراني لكرة القدم، وكان في وقت سابق مدربا لناديي اينترميلان وأودينيزي الايطاليين.

انتهى**2018/ ح ع **

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