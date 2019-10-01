قيادي في حماس: نفخر بالعلاقة بحزب الله وإيران

وأضاف الحية خلال لقاء خاص مع الصحفيين بغزة أن "إيران وحزب الله داعم أساسي للمقاومة الفلسطينية كانت ولا زالت ونحن نفتخر بعلاقتنا هذه".

وأكد القيادي في حركة حماس على أن العلاقة بين حركته وإيران وحزب الله أزالت البعد الطائفي للصراع في المنطقة، مشددا أن العلاقة انعكست إيجابيا على كل المستويات.

وأشار الحية إلى أن حركة حماس حاولت حل الخلافات مع كل الدول بما فيها مصر وقطر وإيران وحزب الله، مشيرا إلى عدم وجود جديد في الملف السوري.

وحول العلاقة مع بالسعودية، قال القيادي في حركة حماس إن حركته حاولت تجنب الحديث عن الخلافات مع المملكة السعودية بعد اعتقالها للعديد من الفلسطينيين بينهم قيادات في الحركة.

وأضاف الحية "بعد أن بلغ عدد المعتقلين أكثر من خمسين بما فيهم سفير حركة حماس اضطرت الحركة الحديث والاعلان".

وأكد الحية وجود مخطط لعزل المقاومة لكن الدعم الذي تقدمه إيران حقق توازن الردع مع الاحتلال ولولا قوة الردع لاغتالت "إسرائيل" قادة المقاومة واحد بعد الاخر، وقال "المنطقة ذاهبة نحو احترام خيار المقاومة".

ورأى الحية أن مسيرات العودة وكسر الحصار أوقفت قطار التطبيع الذي يضر بالقضية الفلسطينية ومستقبل الصراع بالمنطقة.

انتهى**٣٨٧**1110