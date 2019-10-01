روحاني يحضر اجتماع "تقييم طاقات النقل في الاتحاد الاوراسي"

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة رئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني حضر برفقة قادة الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا، وبعد اختتام قمة الاتحاد في يريفان، حضر اجتماعا لتقييم طاقات النقل المتوفرة لدى الاتحاد الاوراسي وذلك نظرا لضرورة واهمية تعزيز هذه الطاقات.
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طهران / 1 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا – شارك رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع بعنوان "تقييم طاقات النقل المتوفرة في اتحاد اوراسيا" والذي نظمه "مركز تومو للتقنيات الحديثة" في ارمينيا.
وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة رئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني حضر برفقة قادة الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا، وبعد اختتام قمة الاتحاد في يريفان، حضر اجتماعا لتقييم طاقات النقل المتوفرة لدى الاتحاد الاوراسي وذلك نظرا لضرورة واهمية تعزيز هذه الطاقات.
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