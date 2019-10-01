وزير الطرق يعلن زيادة حجم النقل من خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوراسي

و في تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع تقييم طاقات النقل في الاتحاد الأوراسي، على هامش القمة في العاصمة الارمينية يريفان، اضاف اسلامي ان المشاريع التنموية لممرات النقل الإيرانية، تساعد على تحقيق الإزدهار الاقتصادي في الدول المحصورة باليابسة بمحورية الاتحاد الأوراسي.

وأشار إسلامي، الى أهمية الجمهورية الإسلامية وموقعها الستراتيجي على طريق ممرات الشمال-جنوب، وشرق-غرب، منوها بالطاقات الجيدة المتوفرة في الموانئ، ومواقف الحدودية، والمرافق البنيوية الأخرى للشحن والنقل في البلاد في سياق تسهيل عملية الشحن والنقل والتجارة على الصعيدين الدولي والاقليمي.

ولفت الى نقل ما يزيد عن 10 ملايين أطنان من السلع عبر الأراضي الايرانية خلال العام الماضي، معربا عن سروره تجاه المصادقة على إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوراسي في إيران وتنفيذها ومدى فاعليتها في النهوض بحجم الشحن والنقل.

كما أعلن عن مشروع تطوير المراكز اللوجستية في البلاد؛ داعيا الدول الأعضاء في الإتحاد الأوراسي للإستثمار في هذه المراكز.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الإدارة المناطقية والبنى التحتية في أرمينيا على هامش القمة، ان بلاده لديها مشاريع ستراتيجية مع إيران وستعمل على التخطيط المشترك وطويل الأجل مع الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات.

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