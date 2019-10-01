٠٢‏/١٠‏/٢٠١٩ ١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83499656
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الرئيس الايراني يعود الى طهران قادما من يريفان

الرئيس الايراني يعود الى طهران قادما من يريفان

طهران / 2 تشرين الاول / سبتمبر / ارنا- عاد الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء الثلاثاء، الى العاصمة طهران قادما من يريفان في ختام اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة الرئاسة في ايران، ان الرئيس روحاني اجرى خلال زيارته لجمهورية ارمينيا، لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة يريفان؛ وبحث الجانبان في سبل تنمية وتعميق العلاقات اكثر فأكثر بين البلدين.

وخلال كلمته في قمة رؤساء الاتحاد الاوراسي، نوّه رئيس الجمهورية بالطاقات والامكانيات الكبيرة والواسعة المتاحة في البلاد للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس روحاني برئيس وزراء سنغافورة، ورئيس كازاخستان، والرئيس الروسي، وبحث معهم في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واهم التطورات الاقليمية والدولية.

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