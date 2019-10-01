السفارة الايرانية بلندن تستنكر استضافة جامعة بريطانية لاجتماع لمجموعة مناوئة لايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب السفير الايراني حميد بعيدي نجاد الثلاثاء: ان السفارة الايرانية بعثت رسالة الى جامعة امبريال كالج بلندن، استنكرت فيها استضافة هذه الجامعة لمجموعة من الفاشلين السياسيين بهدف كسب الدعم الخارجي لتغيير الخارطة السياسية والثقافية في ايران من خلال التحريض وإثارة الخلافات الثقافية واللغوية بين مختلف القوميات في ايران.

وأضاف بعيدي نجاد: ان الجامعة مكان لتلاقح الآراء، ولا ينبغي ان يستغل تيار سياسي عميل لا صلة له بالشعب الايراني، اسم الجامعة لأغراض باطلة، وذلك وراء الابواب المغلقة ودون توفير امكانية تبادل الآراء السياسية، معربا عن امله بأن تعي الجامعة هذا الامر وان لا يتكرر هذا الخطأ.

واستضافت جامعة امبريال كالج البريطانية، يومي السبت والاحد الماضيين، اجتماعا معاديا لايران بعنوان "مجلس ادارة التحول"، وفي ذلك الاجتماع اعلن اعضاء هذا المجلس عن التأسيس، وتحدثوا عن اقامة "احتجاجات منظمة" بهدف م يسمى بالاطاحة بالنظام وإرساء نظام سياسي بديل، حسب زعمهم.

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