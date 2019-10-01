ايران تدعو الى الزام اميركا بالرضوخ لقرار محكمة العدل الدولية

وخلال لقائه الثلاثاء في نيويورك مساعد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكاك، اشار دهقاني الى القرار الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي بضرورة عدم وضع العراقيل من جانب اميركا في مسار توفير ايران لبعض السلع الاساسية مثل الاغذية والادوية وقطع غيار الطائرات ، داعيا الامم المتحدة للمشاركة في ارغام الحكومة الاميركية على الرضوخ لقرار المحكمة.

واضاف، ان اجراءت الحظر اللاقانونية الاميركية لم تتسبب فقط في معاناة وآلام المواطنين العاديين بل منعت ايضا تقديم المساعدة من قبل الاخرين ايضا مثلما اعيق وصول المساعدات النقدية من الخارج لمنكوبي السيول الاخيرة في البلاد.

واشاد بتعاون الامم المتحدة في سياق خفض معاناة منكوبي السيول الاخيرة وقال، هنالك طاقات كبيرة متوفرة في ايران لمواجهة الازمات الطبيعية والكوارث الانسانية ، اذ انه وبمعزل عن التنظيم الذي جرى من قبل المؤسسات المعنية فقد كانت هنالك ايضا مشاركة واسعة النطاق من قبل الشعب لخفض تاثيرات السيول.

ونوه مساعد الخارجية الايرانية الى جهود ايران في المجالات الانسانية ومنها في العراق وسوريا واليمن، معلنا استعداد ايران التام لتطوير التعاون مع منظمة الامم المتحدة ونقل الخبرات الى الدول الاخرى.

وطالب دهقاني باتخاذ نهج اكثر حزما من قبل الامم المتحدة تجاه المسببين ببدء وتصعيد ازمة اليمن بغية انهاء هذه الازمة الانسانية التي ادت لفرض الكثير من المعاناة والالام على الشعب اليمني.

انتهى ** 2342